Portici e Carditello. La cultura del vino e del cibo nei siti reali borbonici

La cultura del vino e del cibo nei siti reali borbonici come progetto che unisce Portici e Carditello, nell’ambito di progetti e itinerari innovativi di turismo enogastronomico per la ripresa post Covid.

Se ne discute, nell’ambito del ciclo “Incontri del Sapere diVino”, domani, sabato 23 gennaio 2021, dalle ore 10.30 alle 12, in diretta live streaming sui canali social dal MAVV Wine Art Museum alla Reggia di Portici.

Introducono e moderano: Eugenio Gervasio e Maria Grazia Toscano del MAVV Wine Art Museum.

Dopo i saluti istituzionali di Danilo Ercolini, Direttore del Dipartimento di Agraria dell’Università di Napoli Federico II; di Loredana Raia, Vice Presidente del Consiglio Regionale della Campania; e di Felice Casucci, Assessore al Turismo della Regione Campania; intervengono Daniela Savy, Docente di Diritto europeo dei Beni culturali – Coordinatrice del progetto OBVIA; Teresa Del Giudice, Docente di economia e politica agraria – Dipartimento Agraria Università Federico II; Ernesto Lamatta, Delegato AIS Comuni Vesuviani; Francesco D’Amore, Presidenza Coldiretti Caserta; Roberto Formato, Direttore Fondazione Real Sito di Carditello; Vittorio Fresa di Invitalia; Valentina Della Corte, Docente di economia e gestione delle imprese– Dipartimento Economia Università Federico II.