Portici, inaugurata la nuova sede Uil “Città dei Servizi”

È stata inaugurata questa mattina in via Roma 25, a Portici (NA), la nuova sede della “Città dei Servizi” UIL, presidio territoriale voluto dalla Federazione UIL Scuola Rua Campania per rafforzare la presenza della UIL sul territorio e garantire a lavoratori e cittadini un punto di riferimento stabile, accessibile e dedicato alla tutela dei diritti, all’ascolto e all’erogazione di servizi concreti.

Presenti all’iniziativa, il Segretario Generale UIL Pierpaolo Bombardieri, il Segretario Generale UIL Campania Giovanni Sgambati, il Segretario Generale UIL Scuola Giuseppe D’Aprile, il Segretario Generale UIL Scuola Campania Roberta Vannini, la Responsabile territoriale Rossella Acampa e il Sindaco di Portici Vincenzo Cuomo.

Roberta Vannini, alla guida della UIL Scuola Campania, ha sottolineato l’importanza di questa nuova sede come “luogo di prossimità e partecipazione, uno spazio aperto alla comunità scolastica e al territorio, dove il sindacato torna a farsi presenza attiva, ascoltando i bisogni, costruendo risposte e rafforzando la rete di diritti e opportunità”.

Nel suo intervento, Pierpaolo Bombardieri ha richiamato il valore democratico di presidi come quello inaugurato oggi: “La presenza fisica e concreta della UIL sul territorio è un segno di democrazia: significa garantire diritti, dare risposte, esserci. In questo contesto, la scuola e i suoi operatori diventano strumenti fondamentali per affrontare le sfide del nostro tempo. Dobbiamo lavorare per scardinare un sistema bloccato, riattivare quell’ascensore sociale che oggi sembra fermo, e restituire ai giovani – a partire da questo territorio e poi in tutta Italia – la possibilità di costruirsi un futuro attraverso lo studio e l’istruzione. È su questi due concetti che si fonda il nostro impegno quotidiano: equità e opportunità. Grazie a chi, con passione, cuore e spirito, ha reso possibile tutto questo. Da qui si continua a costruire.”

L’inaugurazione della “Città dei Servizi” rappresenta un passo strategico per la UIL Scuola Campania: non solo un’apertura simbolica, ma una scelta concreta di vicinanza, presenza e responsabilità sociale, per una scuola pubblica più forte, inclusiva e accessibile.