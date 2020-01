Portici, Legambiente presenta Civico 5.0. Via alla campagna per l’edilizia sostenibile

Civico 5.0 una campagna nazionale di Legambiente nata con l’obiettivo di stimolare tutto il mondo che ruota intorno ai condomini a ripensare ad un nuovo modo di vivere in queste comunità. A partire dall’applicazione di soluzioni che possono non solo ridurre i costi nel bilancio familiare, ma anche migliorare la qualità di vita, il comfort abitativo e contribuire in modo importante alla lotta contro i cambiamenti climatici, contro l’inquinamento atmosferico, la riduzione di risorse importanti come l’acqua e il suolo.

La campagna sarà presentata domani Martedì 14 gennaio alle ore 10 presso Centro Ricerche ENEA di Portici Piazzale Enrico Fermi, 1 – Località Granatello alla presenza, tra gli altri, del sindaco di Portici Vincenzo Cuomo, dell’assessore regionale delle attività produttive Antonio Marchiello, di Katiuscia Eroe, responsabile energia Legambiente Nazionale e di Ezio Terzini di Enea e di di sindaci, assessori, tecnici, architetti, geometri. Al centro del dibattito, il tema della decarbonizzazione del settore edilizio. Oggi l’edilizia è la seconda voce di consumo energetico dopo i trasporti e produce il 40% delle nostre emissioni climalteranti. Il 70% dei consumi energetici complessivi riguardano il fabbisogno di riscaldamento e raffrescamento delle nostre case e molta energia viene dispersa in edifici che troppo spesso sono autentici colabrodo.

L’iniziativa rientra nell’ambito del progetto “Air Heritage – Portici”, l’unica proposta italiana a vincere il III bando europeo “Azioni Urbane Innovative” UIA. Si tratta di uno strumento dell’Unione Europea volto a individuare e a testare nuove soluzioni a problematiche relative allo sviluppo urbano sostenibile. Air-Heritage è il frutto di una sinergia tra il Comune di Portici, Legambiente Campania, Arpac, Enea, il Dipartimento di Agraria dell’Università degli Studi di Napoli “Federico II”e Terraria srl.