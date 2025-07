Portici, nasce la “Città dei Servizi” Uil: inaugurazione martedì 8 luglio con Bombardieri

Taglio del nastro a Portici della nuova sede della “Città dei Servizi” UIL – Federazione UIL Scuola Rua, presidio territoriale nato per offrire ai cittadini e al personale scolastico un efficace punto di riferimento.

L’appuntamento è per martedì 8 luglio 2025 alle ore 10.30, presso la nuova sede in Via Roma 25, Portici (NA). All’evento, con la responsabile territoriale della Uil, Rossella Acampa, interverranno: Pierpaolo Bombardieri, Segretario Generale UIL, Giovanni Sgambati, Segretario Generale UIL Campania, Giuseppe D’Aprile, Segretario Generale UIL Scuola, Roberta Vannini, Segretario Generale UIL Scuola Campania e Vincenzo Cuomo, Sindaco di Portici.

L’iniziativa – sottolinea il sindacato – rappresenta un passo importante per rafforzare il radicamento della UIL sul territorio, nel segno della vicinanza alle persone, della tutela dei diritti e dell’ascolto dei bisogni reali.