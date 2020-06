Portici Science Cafè, incontro in diretta Fb con Roberto Formato, direttore del Real Sito di Carditello

Il ruolo sociale dei musei e dei siti culturali al centro del nuovo incontro del Portici Science Cafè on air che giunge al suo quinto appuntamento in streaming. Mercoledì 3 giugno alle ore 18, ospiti in diretta sulla pagina Fb del caffè-scienza porticese che da anni si dedica alla divulgazione scientifica coinvolgendo esperti di rilievo del campo della scienza e della cultura, saranno Roberto Formato, Direttore della Fondazione Real Sito di Carditello e l’archeologo Raffaele Orlando.

Oggetto di riflessione condivisa sarà “Fruizione dei Beni Culturali e inclusione sociale”, ovvero come contribuire al cambiamento e al benessere del territorio, producendo nuovi format che favoriscano la partecipazione della comunità non solo sul fronte culturale, ma anche in campo ambientale e di attivismo civico. Durante il live sarà possibile porre domande ai relatori, interagire, commentare. Successivamente, sul canale Youtube ufficiale del Portici Science Cafè sarà possibile rivedere la registrazione della conversazione e quella degli incontri precedenti.

Per ricevere maggiori informazioni, scrivere a porticisciencecafe@gmail.com o visitare la pagina facebook: Portici Science Cafè.