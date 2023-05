Portiere del Psg Sergio Rico cade da cavallo: ricoverato a Siviglia

All’indomani della vittoria del titolo di campione di Francia, il portiere del Psg Sergio Rico è stato vittima questa mattina di un incidente a cavallo in Spagna. Secondo i media spagnoli, il vice di Gianluigi Donnarumma sarebbe ricoverato in condizioni preoccupanti all’ospedale Virgen del Rocio di Siviglia. Secondo Relevo, Rico ha dovuto essere trasportato in aereo dopo essere caduto da cavallo. Senza fornire ulteriori dettagli, il Psg ha confermato l’informazione a L’Equipe. Il club del 29enne dice che sta monitorando attentamente la situazione.