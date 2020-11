Porto di Napoli, Tavassi: No al totonomi per la presidenza

“Nel merito della nomina del prossimo Presidente dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale, l’Unione Industriali Napoli non intende esprimere, come hanno fatto incautamente altri, precise indicazioni di candidature”. A dichiararlo e’ Francesco Tavassi, Vice Presidente dell’Associazione degli industriali partenopei con delega all’Economia del Mare. “Vorremmo solo sperare che il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e la Regione Campania comprendano – aggiunge Tavassi – come gli scali di Napoli, Castellammare e Salerno, che sono sotto la giurisdizione dell’Autorita’, ma anche tutti gli altri porti campani, rappresentino snodi non piu’ trascurabili per lo sviluppo dell’economia e del turismo dell’intera nazione”. “Pertanto auspichiamo – conclude Tavassi – che il Mit e la Regione scelgano il profilo adeguato, sia esso una riconferma o una nuova indicazione. Purche’ presenti le caratteristiche giuste per continuare a perseguire gli imponenti obiettivi di sviluppo che l’Autorita’ deve darsi, anche in vista di opportunita’ come quelle messe a disposizione dall’Europa”.