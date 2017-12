Porto di Napoli, Spirito: Bando per il nuovo Beverello tra gennaio e febbraio

“Sul rifacimento del Molo Beverello partiremo con la gara tra gennaio e l’inizio di febbraio, appena avuto la comunicazione dal ministero dello sblocco per l’iutilizzo dei fondi”. Lo dice Pietro Spirito, presidente dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale, nel corso della conferenza stampa di fine anno. “Abbiamo avuto nei giorni scorsi – spiega – l’ok dalla struttura tecnica di missione del ministero delle infrastrutture e in questi giorni riceveremo la comunicazione per partire, anche se dobbiamo aspettare la pronuncia del provveditorato alle opere pubbliche”. Il nuovo Beverello verrà finanziato dal ministero per 20,5 milioni di euro e sarà collegato anche al nuovo progetto per i Magazzini Generali a cui sarà collegato “anche attraverso un parcheggio sotterraneo per liberare il porto da tutte queste auto”. Il progetto prevede anche una galleria commerciale che condurrà i visitatori in un percorso tra il parcheggio ai Magazzini Generali e la struttura che ospiterà i corsi dell’Università Parthenope.