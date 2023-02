Portogallo, concluso l’evento annuale dalla Camera di Commercio italiana

Cento rappresentanti dell’imprenditoria italiana e portoghese hanno preso parte il 14 febbraio alla cena di gala organizzata dalla Camera di Commercio italiana per il Portogallo, alla presenza illustre del sindaco di Lisbona, Carlos Moedas, e dell’Ambasciatore d’Italia a Lisbona, Carlo Formosa.

L’evento ha rappresentato l’occasione per celebrare gli ottimi risultati raggiunti dalla Camera nonché il rapporto di intensa e costante collaborazione con l’Ambasciata per agire in modo funzionale al raggiungimento degli eccezionali risultati registrati sul piano commerciale e degli investimenti bilaterali.

Il presidente della Camera di Commercio italiana per il Portogallo, Santi Cianci, ha evidenziato le forti relazioni commerciali e di investimento tra i due Paesi che hanno una crescita significativa, soprattutto per quanto riguarda le esportazioni portoghesi verso l’Italia, che negli ultimi 6 anni sono raddoppiate.

Ha anche sottolineato come l’Italia sia una destinazione turistica molto apprezzata dai portoghesi che hanno investito per conoscere le bellezze del “Bel Paese” più del massimo registrato nel periodo precedente la pandemia.