Portogallo, diplomazia italiana partecipa al Web Summit

Claudio Martinello, Incaricato d’Affari dell’Ambasciata d’Italia in Portogallo, ha partecipato oggi all’apertura del Web Summit, la più importante vetrina globale per l’universo dell’imprenditoria tecnologica, che nell’edizione di quest’anno riunisce a Lisbona oltre 70.000 persone, 1000 investitori e 3000 startup provenienti da 90 paesi.

Il padiglione italiano, curato da ICE Agenzia in collaborazione con l’Ambasciata, ospita 40 marchi di imprese e startup impegnate nell’innovazione tecnologica, cui si aggiunge Ferrovie dello Stato.

Il sostegno istituzionale all’iniziativa è testimoniato anche dalla presenza alla manifestazione del Ministero delle Imprese e del Made in Italy e di Invitalia, l’Agenzia nazionale per lo sviluppo.

Nel corso della manifestazione, il 13 novembre, sarà inoltre annunciata la città vincitrice del premio “European Capital of Innovation Awards 2024”. Torino è la città italiana finalista “iCapital” insieme a Espoo (Finlandia) e West Midlands (Regno Unito). Alla cerimonia di premiazione sarà presente il Sindaco di Torino, Stefano Lo Russo.