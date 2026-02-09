Portogallo, Mattarella: con Seguro approfondiremo proficui rapporti

Milano, 9 feb. (askanews) – Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha inviato al Presidente eletto della Repubblica Portoghese, S.E. Antonio José Seguro, un messaggio in cui si congratula “vivamente per la sua elezione, rivolgendoLe le più cordiali felicitazioni della Repubblica Italiana e mie personali. Sono certo che la Sua affermazione contribuirà significativamente alla prosperità e al prestigio del Portogallo, all’ulteriore approfondimento dei proficui rapporti tra i popoli portoghese e italiano, a nuovi avanzamenti nel processo di integrazione europea”.

“Nel conseguimento di tali obiettivi potrà senz’altro contare sui vincoli già saldi e profondi che uniscono Lisbona e Roma – prosegue il capo dello Stato -. Questo legame fecondo tra i nostri Paesi scaturisce dal comune retaggio culturale e dall’adesione ai più elevati principi democratici, ramificato in molteplici e intense relazioni tra le rispettive società civili, espresse anche in innovativi formati come il COTEC, e che trova compimento nella condivisa appartenenza alla famiglia euro-atlantica. Voglia pertanto gradire, signor Presidente eletto, i miei più fervidi auguri, oltre che per il Suo personale benessere, per il pieno successo nello svolgimento dell’alto incarico affidatoLe dai Suoi concittadini”.