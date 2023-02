Ports Group e Brandit, via alla fusione per la tutela della proprietà intellettuale

Ports Group, azienda pioniera nel settore della tutela della proprietà intellettuale e Brandit, importante realtà di settore attiva in 33 Paesi, annunciano oggi l’operazione di fusione che darà vita al primo centro in Europa per la tutela della proprietà intellettuale e la gestione di domini. “L’operazione – si legge in una nota – è in linea con la strategia di crescita di Ports Group, il cui piano prevede da una a due nuove acquisizioni all’anno entro i prossimi cinque anni. Ad oggi, il giro d’affari dell’azienda è passato da 14 milioni di euro nel 2021 a 22 milioni di euro nel 2022. Con un target di 100 milioni di euro entro il 2027

EY Corporate Finance ha agito in qualità di consulente finanziario e Setterwalls Advokatbyrå come consulente legale di Ports Group nella fusione. Le parti hanno scelto di non rendere noto il prezzo dell’accordo. La fusione è stata definita il 10 gennaio 2023”.

I commenti

“L’aggregazione con Brandit – afferma Magdalena Bonde, Ceo di Ports Group – rafforzerà la nostra posizione di mercato permettendoci di arricchire la -nostra offerta e le nostre competenze nel campo dei domini e del trademark, e di espanderci in cinque nuovi mercati; Italia, Svizzera, Norvegia, Danimarca e Turchia”.

“Ports Group – spiega Jesper Knudsen, fondatore e Ceo di Brandit – è un’azienda che condivide i nostri stessi valori Crediamo perciò che insieme avremo l’opportunità di diventare la realtà più influente del settore” .

“La fusione con Ports Group – aggiunge Lorenzo Litta Cbo / partner di Brandit – è un passo fondamentale nella crescita di Brandit a livello internazionale per diventare la principale azienda europea di soluzioni IP. Insieme ci stiamo rafforzando per un’offerta completa di servizi IP che va dalla creazione del marchio, online e offline, al suo pieno utilizzo”.

Le due società

Ports Group è un fornitore di servizi di domini e IP basato su piattaforma, in rapida crescita. Ports Group ha una posizione unica sul mercato con 25 anni di esperienza nella digitalizzazione come registrar accreditato ICANN e un pacchetto completo di Brand Protection, software e servizi nell’ambito della gestione di Domain Management, Trademark Management, and Web Security.

Brandit è un marchio che conta esperti di proprietà intellettuale di alto profilo in tutta Europa. L’azienda ha più di 700 clienti in 33 paesi. Il CEO e fondatore, Jesper Knudsen, è considerato uno dei primi 10 global thought leader a livello mondiale con esperienza 20 anni nel settore. La sede centrale di BRANDIT è a Zurigo e il portafoglio clienti comprende alcuni dei brand leader a livello mondiale. L’azienda è inoltre collegata ad alcune delle reti più importanti del settore, come INTA (International Trademark Associations), Marques ed ECTA.