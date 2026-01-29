POS fisso o portatile: quale scegliere in base al tuo modello di business

Accettare pagamenti elettronici non è più una scelta, ma una necessità operativa per qualsiasi attività commerciale.

La vera domanda che ogni imprenditore dovrebbe porsi riguarda il tipo di terminale più adatto alle proprie esigenze quotidiane.

POS fisso o portatile: due soluzioni apparentemente simili che nascondono differenze sostanziali in termini di costi, funzionalità e praticità d’uso.

Differenze tra POS fisso e POS portatile: cosa cambia davvero

Il POS fisso rappresenta la soluzione tradizionale per eccellenza, pensata per attività con una postazione di cassa stabile e definita.

Questo terminale si collega alla rete tramite cavo Ethernet o WiFi, garantisce una connessione sempre stabile e include quasi sempre una stampante integrata per l’emissione immediata delle ricevute cartacee.

La sua natura “da banco” lo rende perfetto per negozi, studi professionali e uffici dove i clienti si recano fisicamente al punto cassa per completare l’acquisto.

Il POS portatile, invece, offre una flessibilità completamente diversa grazie alla connettività mobile tramite SIM 4G integrata.

Questo dispositivo permette di accettare pagamento POS in qualsiasi luogo dotato di copertura di rete, superando i limiti di una postazione fissa.

Supporta tutte le tecnologie moderne come NFC per pagamenti contactless, chip & PIN e wallet digitali come Apple Pay e Google Pay, offrendo la massima compatibilità con carte di credito, debito e prepagate dei circuiti Visa e Mastercard.

Esiste poi una terza categoria da non confondere con le precedenti: il POS mobile, un lettore compatto che si collega via Bluetooth allo smartphone e si gestisce completamente tramite app.

Questa soluzione risulta particolarmente indicata per chi ha un volume di transazioni contenuto e cerca la massima semplicità operativa.

La scelta tra queste tre tipologie dipende essenzialmente dal contesto operativo, dal volume di incassi e dalla necessità o meno di spostarsi per ricevere pagamenti.

Canone fisso o commissioni: quale formula conviene alla tua attività

Il mercato dei terminali di pagamento propone due modelli tariffari principali che rispondono a esigenze completamente diverse.

Da un lato troviamo i POS senza canone, che non prevedono costi fissi mensili ma applicano una commissione percentuale su ogni singola transazione effettuata.

Dall’altro esistono soluzioni a canone fisso mensile che azzerano o riducono drasticamente le trattenute sul transato, almeno fino a determinate soglie annuali.

Le commissioni variabili oscillano generalmente tra lo 0,99% e l’1,95% dell’importo incassato, con possibili maggiorazioni per carte aziendali o emesse fuori dall’Europa.

I canoni mensili si attestano tipicamente tra i 17 e i 22 euro più IVA, coprendo tutte le transazioni fino a soglie di 10.000 o 30.000 euro annui.

Superata la soglia prevista dal piano sottoscritto, si applica solitamente una commissione aggiuntiva dell’1% sull’importo eccedente.

La regola generale da tenere a mente è piuttosto semplice: con molte operazioni mensili il canone fisso risulta più conveniente perché spalma il costo su un numero elevato di transazioni.

Per chi effettua poche transazioni o opera in modo stagionale, invece, la soluzione senza canone garantisce il massimo risparmio evitando costi nei periodi di inattività.

Attenzione anche ai costi accessori spesso sottovalutati: imposta di bollo all’attivazione (circa 16 euro), certificazione PCI-DSS obbligatoria (30-37 euro annui con alcuni provider) e maggiorazioni dello 0,5% sulle carte non europee.

Come scegliere il POS giusto in base al tuo modello di business

Un punto vendita fisso come un negozio di abbigliamento, uno studio professionale o un ufficio aperto al pubblico trova nel terminale da banco la soluzione ideale.

La connessione stabile via cavo, la stampante integrata per le ricevute e l’assenza di preoccupazioni legate all’autonomia della batteria semplificano notevolmente la gestione quotidiana.

Chi lavora sempre nella stessa sede può inoltre optare per un canone fisso mensile, avendo una visione chiara e prevedibile del volume di incassi annuale.

Le attività in mobilità richiedono invece un approccio completamente diverso: consegne a domicilio, ambulanti, espositori fieristici e professionisti che operano presso i clienti necessitano di dispositivi portatili con SIM dati inclusa.

L’autonomia della batteria diventa un criterio fondamentale, così come la possibilità di verificare le transazioni in tempo reale tramite app dedicata.

Per questo profilo conviene spesso un POS senza canone con commissioni variabili, soprattutto se il volume di incassi elettronici non è particolarmente elevato.

I ristoranti con volumi elevati, al contrario, beneficiano maggiormente di terminali robusti con stampante integrata e piani a canone fisso che abbattono il costo percentuale sulle singole operazioni.

La scelta finale dovrebbe sempre partire da una stima realistica del transato annuo previsto, calcolando quale formula tariffaria garantisce il minor impatto economico complessivo.

Obbligo POS e vantaggi fiscali: cosa sapere nel 2025

Dal primo gennaio 2023 il POS è obbligatorio per tutte le attività commerciali e professionali con rapporto diretto con la clientela, indipendentemente dalla tipologia di terminale scelto.

Chi non si adegua va incontro a sanzioni, rendendo la scelta del dispositivo non più rimandabile ma semplicemente da ottimizzare in base alle proprie esigenze.

La buona notizia è che il legislatore ha previsto diverse agevolazioni per ammortizzare i costi di questa transizione digitale.

Il credito d’imposta del 30% sulle commissioni pagate per i pagamenti elettronici resta attivo per imprese, artigiani e professionisti con ricavi o compensi inferiori a 400.000 euro nell’anno precedente.

Questo significa recuperare quasi un terzo delle spese sostenute per le trattenute sui pagamenti con carta, un vantaggio da non sottovalutare in sede di dichiarazione dei redditi.

È inoltre possibile detrarre le spese di acquisto del terminale quando direttamente collegato al registratore di cassa telematico.

Una novità significativa riguarda il 2025: le spese di viaggio e rappresentanza come ristoranti, hotel e taxi sono deducibili solo se pagate con carta.

Questa modifica normativa spinge ulteriormente verso l’adozione di strumenti di pagamento elettronico anche per le spese aziendali.

Il mercato sta inoltre evolvendo verso soluzioni sempre più integrate, con terminali che combinano funzioni di cassa, gestione magazzino, reportistica vendite e connessione diretta ai software di contabilità.