Posillipo, weekend di caos e violenza come a Piazza Garibaldi. Lo Studio legale Vizzino: Ecco che cosa fare

Altro che Pausylipon (in greco: pausa dal dolore): da tempo, ormai, Posillipo è diventata una strada a rischio, soprattutto nel weekend, quando l’afflusso incontrollato di migiiaia di auto, provenienti in gran parte dalla periferia, paralizza il traffico rendendo la vita impossibile ai residenti. Caos e violenza sono gli inevitabili corollari di una situazione che con la bella stagione nei fine settimana diventa esplosiva. Al pari di aree come Piazza Garibaldi, caratterizzata da “degrado urbano, rifiuti e mancanza di manutenzione” e da una pervasiva presenza della microcrimaltà. Di qui l’appello dello Studio Legale Vizzino a Prefetto, Questore, Procuratore della Republica e sindaco.

“Per debellare i disagi in zona Posillipo e Piazza Garibaldi, è necessario – secondo lo Studio legale Vizzino – adottare una serie di soluzioni concrete e combinate” e pertanto si chiede: