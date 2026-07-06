Positano Mare, Sole e Cultura: si chiude con Sangiuliano e Cerno. Focus sui grandi segreti internazionali

Si conclude giovedì 9 luglio la XXXIV edizione di “Mare, Sole e Cultura”, la storica rassegna letteraria di Positano organizzata dall’Associazione culturale Mare, Sole e Cultura in collaborazione con Mondadori, il Comune di Positano, la Camera di commercio di Salerno, con il patrocinio della Presidenza del Consiglio dei ministri, del Ministero della Cultura e della Fondazione Carisal.

L’appuntamento conclusivo, in programma alle 21 in Piazza Flavio Gioia, avrà come tema “Segreti internazionali” e vedrà protagonisti Gennaro Sangiuliano, autore de “Il sultano” (Mondadori), e Tommaso Cerno, autore de “Le ragioni di Giuda” (Rizzoli).

Al centro dell’intervento di Sangiuliano ci sarà la figura di Recep Tayyip Erdogan, oggi il leader più longevo della Repubblica turca. Il volume ripercorre l’evoluzione politica del presidente turco, dagli esordi caratterizzati dall’apertura verso l’Europa e dalla crescita economica fino alla progressiva svolta autoritaria, con l’accentramento del potere, la repressione del dissenso, le limitazioni alla libertà di stampa e il ridimensionamento dell’eredità laica e democratica di Mustafa Kemal Atatürk. Un percorso che, secondo l’autore, ha trasformato profondamente il ruolo della Turchia, sempre meno orientata verso l’Europa e sempre più proiettata in una dimensione islamica e di influenza regionale.

Tommaso Cerno, invece, parte dalla figura di Giuda Iscariota per proporre una riflessione sul presente. Nel suo libro ribalta il significato tradizionale del “traditore”, trasformandolo in una chiave di lettura della contemporaneità e mettendo in discussione l’idea di una verità assoluta o di una parte sempre nel giusto.

Attraverso il confronto tra Pilato e Giuda, l’autore affronta temi come libertà e conformismo, identità e dissenso, progresso e conservazione, rivendicando il valore del dubbio, della contraddizione e della libertà di pensiero. Un messaggio che invita a riflettere sul fatto che, talvolta, il tradimento può rappresentare una scelta di coerenza con se stessi.

L’incontro è aperto al pubblico. Anche quest’anno, grazie alla collaborazione con Travelmar, sarà disponibile un collegamento marittimo speciale da Salerno a Positano per consentire la partecipazione alla manifestazione.

Il traghetto, solo su prenotazione e fino a esaurimento dei posti disponibili, partirà da Piazza della Concordia alle 17.10, con rientro da Positano alle 23, senza fermate intermedie.