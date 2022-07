Positano Mare, Sole e Cultura: Veronica Pivetti in versione scrittrice presenta il suo Tequila bang bang

Chi lo ha detto che un libro a base di pallottole, esplosioni, trappole mortali e un crescendo splatter da far invidia a Tarantino, non possa mettere anche di buon umore e far dimenticare i guai? La XXX edizione di “Positano Mare, Sole e Cultura”, la storica rassegna letteraria presieduta da Aldo Grasso e organizzata dall’Associazione Culturale Mare, Sole e Cultura in collaborazione con Mondadori, il Comune di Positano e la Camera di Commercio di Salerno, quest’anno dedicata al tema “Il tempo meraviglioso”, prosegue mercoledì 13 luglio (ore 21 – Terrazza Hotel Marincanto) con Veronica Pivetti autrice di Tequila bang bang (Mondadori) che insieme a Titta Fiore, Presidente Film Commission Regione Campania darà forma a una serata dal tema “Il tempo del buon umore”.

Tre donne. La protagonista, il suo ex marito, sua madre. L’ingenua, il bello e la perfida. La madre, algida e chicchissima donna d’affari, traffica coi narcos messicani, finché l’ignara figlia Jole, ex ballerina del Crazy Horse, mentre mamma è in Messico, trova un cadavere senza testa nel suo appartamento e l’ex marito – ora felicemente Corinna – l’aiuta a sbarazzarsene, ma così facendo finiscono tutt’e due nelle grinfie dei criminali, che le rapiscono e le portano a Mexico City, dal boss dei boss Xavier, detto “la Tumba”, amante segreto dell’anziana madre. Da quel momento piovono pallottole, coltellate, fucilate, esplodono esplosivi, crollano capannoni pieni di droga, e la droga sparisce e tutti muoiono come mosche. E in questo putiferio le nostre eroine riescono a scappare, sempre più lacere e sanguinanti nei loro abiti griffati e Louboutin tacco 13, per finire fra le fauci vendicative della più feroce banda criminale del pianeta.

La rassegna chiude venerdì 22 luglio (ore 21 -Covo dei Saraceni) con Paolo Borzacchiello, autore con Elisa Sednaoui di Nessuno può farti star male senza il tuo permesso (Mondadori) e Diego Passoni autore di Isola (Mondadori) che daranno voce al tema “Il tempo del racconto”.

Tutti gli eventi in calendario saranno trasmessi in Diretta Live Streaming sulla pagina Facebook e sul canale YouTube.