Positano meta preferita dagli sposini di tutto il mondo: ha il numero più alto di hashtag su Instagram e TikTok

La località preferita dagli sposini? Quest’anno è Positano, con un punteggio di popolarità pari a 93,5/100. L’incantevole cittadina campana vanta il secondo numero più alto di hashtag su Instagram tra tutte le altre destinazioni (72.410), dopo il deserto di Atacama, in Cile. Positano detiene anche il secondo posto per numero di hashtag su TikTok (35.455), questa volta dopo Cartagena, in Colombia. A rivelarlo è il sito destify.com. “È una meta versatile – affermano gli esperti del sito -: visivamente iconica, molto ricercata e una delle preferite sui social media. Il fascino romantico delle scogliere color pastello e dei balconi ricoperti di bouganville non passa mai di moda”.

Sulle orme di Positano, con un punteggio di popolarità di 93,4/100, c’è il deserto di Atacama, in Cile. Una destinazione per matrimoni molto meno tradizionale, ma estremamente di tendenza e affascinante, è in cima alla classifica sia per hashtag Instagram (94.900) che per richieste di ricerca (6.520), diventando la località più cercata su Google dell’intera classifica. Sebbene sia leggermente indietro su TikTok, i dati suggeriscono che Atacama sia la meta ideale per le coppie in cerca di paesaggi surreali e cerimonie con osservazione delle stelle.

Con un punteggio di popolarità di 81,6/100, il terzo posto va a Todos Santos, in Messico. Todos Santos detiene anche il terzo posto per il maggior numero di hashtag TikTok (30.528) tra tutte le destinazioni analizzate, dopo Cartagena, Colombia e Positano, Italia. La sua popolarità su Instagram è però leggermente superiore, con 30.920 hashtag.