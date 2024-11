Positano, si rinnova il gemellaggio col Comune tedesco di Thurnau

“Una bella pagina nei rapporti bilaterali tra l’Italia e la Germania è stata appena scritta”. Lo dice Stefano Ducceschi, console onorario della Repubblica Federale di Germania per le Regioni Campania-Calabria-Basilicata e Molise. “Il Comune di Positano, su impulso del sindaco Giuseppe Guida, dell’Associazione per i Gemellaggi, guidata dalla presidente Rosaria Ferrara e dalla vicepresidente Mechy D’Aiello, e del Freundeskreis Thurnau-Positano, guidata dal presidente Volker Seitter, ospita 52 tedeschi, cittadini del Comune di Thurnau in alta Franconia, Baviera, per consolidare un gemellaggio tra le rispettive città. Questo rappresenta un unicum nello scenario italiano in quanto sono ben 24 anni che le delegazioni dei rispettivi Comuni appartenenti alla Regione Campania e al Land della Baviera, rinnovano ogni anno la loro straordinaria amicizia e rendono attivo il gemellaggio”. “Mi auguro – aggiunge il console di Germania – che lo scambio di intense relazioni tra il Comune di Positano e il Comune di Thurnau possa rappresentare un valido esempio da seguire per tanti altri Comuni italiani e tedeschi, desiderio che da anni anche i presidenti delle due Repubbliche, Steinmeier e Mattarella, manifestano con la realizzazione di un bando presidenziale al quale il Comune di Positano unitamente al Comune di Thurnau legittimamente sono candidati a pieno titolo per ricevere il prestigioso riconoscimento”.