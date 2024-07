Positano Teatro Festival, omaggio a Enzo Moscato a sei mesi dalla sua scomparsa

La XXI Edizione del Positano Teatro Festival di Gerardo D’Andrea omaggia Enzo Moscato, uno dei migliori e più riconosciuti interpreti e autori della drammaturgia contemporanea italiana, a sei mesi dalla sua scomparsa. Un omaggio fortemente voluto e condiviso dal Comune di Positano, guidato dal sindaco Giuseppe Guida, e dal direttore artistico, Antonella Morea, che gli hanno dedicato l’Edizione 2024. Un tributo e una grande riconoscenza per la costante presenza al Festival con i suoi irriverenti e poetici spettacoli. Non a caso, nel 2002, quando il Positano Teatro Festival intitolò la rassegna teatrale ad Annibale Ruccello il primo Premio fu assegnato proprio a Moscato. Attore, regista e drammaturgo amato dal pubblico di Positano, sostenitore sin dalle origini della rassegna, i suoi spettacoli sono stati presenti in ciascuna programmazione del Festival, ideato e diretto da Gerardo D’Andrea.

Ritorna dunque la programmazione del Positano Teatro Festival, dal 28 luglio al 1° agosto 2024, con cinque giornate di spettacoli per questa XXI Edizione – ma esattamente sono 24 anni della sua storia, 21 anni del Premio Annibale Ruccello, 12 anni del Premio Pistrice – Città Di Positano, 3 anni del Premio Gerardo D’Andrea, rivolto alla drammaturgia scritta e diretta da giovani autori nonché ai talenti della scena teatrale, istituito dal direttore artistico Antonella Morea edal Comune di Positano, sul solco tracciato da D’Andrea che, già dal 2011, aveva iniziato a dedicare una serata speciale al “Teatro che verrà”.

Alla conferenza stampa saranno presenti il sindaco di Positano Giuseppe Guida, l’assessore al Bilancio Michele De Lucia, il consigliere delegato al turismo, manifestazioni e cultura Giuseppe Vespoli, il direttore artistico Antonella Morea, il coordinatore Gianmarco Cesario, la presentatrice, l’attrice Martina Carpi. Partecipano la signora del teatro Isa Danieli,i premiati, gli autori, le attrici, gli attori, le cantanti, i cantanti, le compagnie. Sarà possibile inoltre visitare, a margine della conferenza stampa, negli spazi del Museo Ascione l’esposizione del designer Giovanni Ascione. Un percorso nello stile del gioiello italiano del ‘900, attraverso opere dell’instancabile creatore di bellezza, visionario e innovatore.