Positano Teatro Festival – Premio Annibale Ruccello: martedì 22 la presentazione a Napoli

Si svolgerà martedì 22 luglio alle ore 11,30 a Napoli, al Museo Ascione in via San Carlo (Angiporto Galleria), la conferenza stampa di presentazione della XXII edizione del Positano Teatro Festival – Premio Annibale Ruccello diretto da Antonella Morea (26, 27 e 28 luglio). Saranno presenti il sindaco di Positano Giuseppe Guida, il consigliere delegato al Turismo Giuseppe Vespoli, il direttore artistico Antonella Morea, la presentatrice attrice Martina Carpi, il moderatore Gianmarco Cesario. Prevista la partecipazione dei premiati e di registi, autori, attori e cantanti.

Tre serate per quattro riconoscimenti nella Piazza dei Racconti con la consegna del Premio Annibale Ruccello ad una interprete del teatro nazionale, con l’attribuzione del Premio Gerardo D’Andrea a giovani autori e talenti della scena, e del Premio Pistrice – Città di Positano a un protagonista che ha saputo valorizzare i canti della tradizione popolare, nel solco tracciato dal M° De Simone.

La XXII Edizione del Positano Teatro Festival Premio Annibale Ruccello, diretto da Antonella Morea, ideato da Gerardo D’Andrea, omaggia l’attore e regista Luca De Filippo, a dieci anni dalla sua prematura scomparsa, con uno spettacolo a lui dedicato realizzato da amici con cui ha condiviso le tavole del palcoscenico. L’intreccio tra la musica colta e il teatro diventa un’armonica grammatura per il tributo al maestro Roberto De Simone, uno dei più riconosciuti compositori, musicologi e direttore d’orchestra a livello internazionale; così come il riconoscimento a Fred Buscaglione, musicista, polistrumentista e anche attore, un personaggio cult degli anni ’50 e ‘60 che è riuscito a portare il jazz al grande pubblico.

Tre omaggi fortemente voluti e condivisi dal direttore artistico, Antonella Morea e dal Comune di Positano, guidato dal sindaco Giuseppe Guida, a cui hanno voluto dedicare l’Edizione 2025.

Ritorna dunque la programmazione del Positano Teatro Festival, dal 26 al 28 luglio 2025, con tre giornate di spettacoli per questa XXII Edizione – ma esattamente sono 25 anni della sua storia, 22 anni del Premio Annibale Ruccello, 13 anni del Premio Pistrice – Città Di Positano, 4 anni del Premio Gerardo D’Andrea, rivolto alla drammaturgia scritta e diretta da giovani autori nonché ai talenti della scena teatrale, istituito dal direttore artistico Antonella Morea e dal Comune di Positano, ispirato alla memoria di Gerardo D’Andrea che, già dal 2011, aveva iniziato a dedicare una serata speciale al “Teatro che verrà”.