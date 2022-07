Positano Teatro Festival, premio Ruccello a Nino D’Angelo

Questa sera, in piazza dei Racconti alle 20,30, verra’ inaugurata la diciannovesima edizione deldi, da quest’anno diretta dacon uno dei suoi appuntamenti piu’ attesi: la consegna del, che va ad uno dei piu’ acclamati artisti della scena,. La sua carriera e’ iniziata oltre 40 anni fa con la canzone ed e’ proseguita con una ricerca sempre piu’ accurata in campo musicale a cui ha unito una interessante attivita’ teatrale e cinematografica, lavorando con registi comeNon trascurando di evidenziare la sua direzione artistica dello storico. Vince il “David di Donatello” per la colonna sonora di “. La serata, presentata dall’attricesara’ inaugurata con un concerto in omaggio al vincitore del premio, in cui si esibiranno sei straordinarie voci femminili: insieme a Antonella Morea, saranno protagoniste della speciale ensemble infatti. Ad accompagnarlealla fisarmonica e piano;al piano;al basso;alla batteria,alle percussioni. Le artiste canteranno alcuni brani del piu’ famoso repertorio di D’Angelo che continuano a riscuotere un grande successo in Italia e all’estero. Sono canzoni d’amore, ne anticipiamo alcune, ma anche di denuncia sociale, espressione di forti contaminazioni di generi musicali. Ascolteremo da Antonella Morea ‘A Terra Nera”, da Chiara Di Girolamo ‘O schiavo e ‘o rre”, Francesca Marini, Ida Rendano “E io te credo”, Patrizia Spinosi “Mari'”, “Bella”, Mena Steffen “Mentecuore”. A seguire ci sara’ un divertente talk show in cui D’Angelo si confrontera’ con la vena arguta di uno dei piu’ vivaci conduttori radio televisivi,La serata si concludera’ con la consegna deL, all’artista – una scultura ideata e realizzata da