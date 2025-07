Positano Teatro Festival: si chiude con la consegna del premio Pistrice a Giovanni Mauriello

Dopo il successo delle prime due serate, stasera, lunedì 28 luglio, alle 20,30, si conclude nella Piazza dei Racconti il Positano Teatro Festival, diretto da Antonella Morea, con il concerto dedicato all’indimenticabile Roberto De Simone. La serata sarà presentata dall’attrice Martina Carpi. Con lo spettacolo “Maestro” Cantiamo il Nanianà, sarà ricordato da un gruppo di eccellenti artisti che sono stati suoi allievi e che hanno cantato in molte opere e festival da lui diretti: Renata Fusco, Lello Giulivo, Gianni Lamagna, il direttore artistico Antonella Morea, Anna Spagnuolo e Patrizia Spinosi a cui si aggiungerà il vincitore del Premio Pistrice – Città di Positano, Giovanni Mauriello, uno dei cofondatori, con De Simone, della storica Nuova Compagnia di Canto Popolare, accompagnati dai musicisti Michele Bonè (chitarra), Gianluca Falasca (violino), Leonardo Massa (violoncello), Paolo Propoli (chitarra).

A seguire si svolgerà la cerimonia di consegna del Premio Pistrice – Città di Positano, giunto alla tredicesima edizione, al cantante attore Giovanni Mauriello da parte del sindaco Giuseppe Guida. “Premio con il quale – si legge in una nota- l’amministrazione comunale intende onorare il lavoro di artisti che portano alla ribalta nazionale e internazionale la tradizione non solo del teatro ma anche della musica e della canzone, anche di chi ha saputo e saprà alimentare e innovare la vita culturale dei borghi costieri. In questo caso di un protagonista che ha saputo valorizzare i canti della tradizione popolare, nel solco tracciato dal M° De Simone”.

Il premio è opera dell’artista Domenico Sepe (il titolo Pistrix, Pistrice, allude a una leggenda scolpita nel cuore di Positano.

Sul campanile della Chiesa Madre di Positano prende forma una creatura mitologica: il Pistrice, mezzo cane e mezzo cetaceo. Gli antichi Romani lo chiamavano “Pistrix”, mostro marino colossale nato da Cheto e Forchi, sovrani degli abissi). Una sintesi perfetta tra mito e simbolo, scolpita nel paesaggio e nella memoria di una terra che profuma di leggenda. La scultura è in gesso ceramico patinato bronzo.

Napoletano, Giuseppe Mauriello è il fondatore nel 1967 della “Nuova Compagnia di Canto Popolare”, insieme ad Eugenio Bennato e Carlo D’Angiò che, sotto la guida del M° Roberto De Simone, raggiunse una grande popolarità, apprezzato dal pubblico e dalla critica per la sua musicalità e per la qualità timbrica ed espressiva della sua naturale vocalità. Artista versatile e poliedrico, è impegnato sia in campo musicale che in quello teatrale e cinematografico. Con la Nccp ha inciso quindici Lp ed ha svolto un’intensa attività concertistica che lo ha portato in tutto il mondo, dall’Opera House di Sidney ai Festivals di Berlino, Caracas, Parigi, Buenos Aires. Nell’ambito teatrale ha ricoperto ruoli primari in prestigiose rappresentazioni, tra cui: La Gatta Cenerentola di Roberto De Simone, La Cantata dei Pastori, Carmina Vivianea, La Cantata di Masaniello, Le 99 Disgrazie di Pulcinella; è stato altresì protagonista del Pulcinella e dell’ Histoire du Soldat di Igor Stravinskij, quest’ultima diretta da Salvatore Accardo per la regia di Roberto De Simone. Ha vinto il premio Gino Cervi per il teatro, ed il Polifemo d’Argento al Festival Internazionale del Cinema di Taormina per il film Another Time Another Place, regia di Mike Radford, di cui è stato protagonista.

Albo d’oro Premio Pistrice – Città di Positano

2013 Antonella Morea

2014 Mariano Rigillo

2015 Lucio Allocca

2016 Massimo Andrei

2017 Paolo Graziosi

2018 Maurizio De Giovanni

2019 Michele De Lucia (per la fine del secondo mandato come sindaco di Positano)

2020 Gabriele Russo e Daniele Russo

2021 Alessandro D’Alatri

2022 Massimiliano Gallo

2023 Enzo Avitabile

2024 Rosalia Porcaro