Positiva e non vaccinata, donna partorisce 3 gemelli al Policlinico di Napoli

Parto trigemellare per una donna positiva al Covid-19 e non vaccinata. La donna, della provincia di Salerno, ha partorito al policlinico “Federico II” di Napoli dove è stata accolta dall’equipe di Ginecologia e Ostetricia diretta dal professor Giuseppe Bifulco. Il parto è avvenuto alla trentaduesima settimana di gravidanza. Due dei neonati sono ricoverati nella Terapia intensiva neonatale, guidata dal professore Francesco Raimondi, mentre il terzo neonato è stato accolto in un’altra struttura. Sono 2717 i parti avvenuti nel 2021 al Policlinico Federico II, di cui 271 da donne positive al Covid-19, mentre dall’inizio del 2022 sono 67 i parti totali, di cui 41 Covid. Sono 2973 i neonati assistiti nel 2021 dalla Neonatologia e Tin della Federico II, di cui 274 nati da mamme positive al Covid. Dall’inizio del 2022, sono circa 70 i neonati assistiti, di cui poco più del 50% nati da mamme positive al Covid. “Alle equipe della Ginecologia ed Ostetricia e della Neonatologia e Terapia intensiva neonatale un sincero ringraziamento per l’impegno con cui hanno affrontato, e stanno tuttora gestendo, l’emergenza pandemica, assistendo le mamme ed i loro bambini con grande professionalità ed umanità”, dichiara il direttore generale dell’Azienda ospedaliera universitaria “Federico II” di Napoli, Anna Iervolino, che rivolge “a tutte le donne in gravidanza, da donna e da madre, l’invito a vaccinarsi per proteggere sé stesse e i loro bambini”.