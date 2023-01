Positive Closet, il guardaroba digitale per noleggiare capi nuovi e sostenibili

Essere sempre alla moda con vestiti continuamente diversi, noleggiandoli con un semplice click in un’ottica di praticità e sostenibilità: Positive Closet è il nuovo guardaroba digitale e condiviso che vuole rivoluzionare il mondo del fashion consentendo a giovani donne, tramite un abbonamento mensile, di affittare abiti di qualità, diversificando i propri look e promuovendo un’economia circolare e il non-spreco di risorse e denaro.

La user experience della piattaforma, online da fine novembre 2022, attualmente operativa nel Lazio ma in fase di espansione in tutta Italia, si fonda su alcuni passaggi essenziali: la creazione del proprio profilo, personalizzando sul proprio corpo le ultime tendenze evadendo dall’impegno di dover necessariamente acquistare un capo (che rimarrebbe nell’armadio dopo pochi utilizzi); l’iscrizione all’abbonamento “Insider” (al costo di 80€ + 5€ di assicurazione, per un totale di 85€ al mese con possibilità di cancellazione in qualsiasi momento) per avere la possibilità di selezionare fino a 4 capi da noleggiare nell’arco di un mese, con spedizione inclusa all’indirizzo indicato; l’opportunità di indossare l’abito prescelto senza alcuna deadline di riconsegna. Al momento della restituzione, sarà possibile scambiare i capi scelti (sanificati e lavati ad ogni reso dalla piattaforma stessa) con altri pezzi presenti nell’ampio “armadio digitale”, in un circolo virtuoso di sostenibilità pratica e di pratica sostenibile.

La startup è stata fondata da due giovani romani, Greta Donna e Gaetano Dieni, prendendo forma nel gennaio 2020 ad un evento black tie dove i due si sono accorti che, mentre per un uomo la scelta più immediata per una serata chic è affittare uno smoking, spesso una donna si ritrova quasi “costretta” ad acquistare un abito che, probabilmente, indosserà solamente una o due volte. Unendo le forze, Donna e Dieni hanno iniziato un’analisi delle diverse opzioni di noleggio-abiti per un target femminile presenti sul mercato, scoprendo che affittare un vestito ha spesso un costo molto elevato, spesso eccessivo.

Da qui, la coppia ha deciso di lanciare il progetto Positive Closet, un vero e proprio “guardaroba digitale” da cui poter attingere selezionando capi per ogni occasione, con l’obiettivo di incentivare la circolazione e condivisione di capi già esistenti, inaugurando così un nuovo mindset di vivere la moda. Facendo, al contempo, del bene sia alle tasche di giovani, ragazze e donne più mature, quanto al Pianeta, permettendo così a tutte le iscritte di rinnovare il proprio modo di vestire in maniera economica, responsabile ed inclusiva.