Positive, da Napoli film-tributo con Ester Gatta e Fabrizio Nevola ai medici e agli  infermieri in trincea

L’opera, prodotta da Esga Trading con la produzione esecutiva di Paradise Pictures, vuol essere un inno universale alla positività senza limiti né di spazio né di tempo ma al contempo costituisce un significativo tributo di elogio e di riconoscenza agli “eroi mascherati”, a quanti medici e infermieri hanno rischiato e, spesso anche perduto, la propria vita in trincea, per combattere il nemico invisibile mirando essenzialmente alla salvezza di migliaia di pazienti.La storia, da una idea di Giuseppe Alessio Nuzzo, narra di una dottoressa (Ester Gatta) e di un suo paziente (Fabrizio Nevola) conosciutisi in corsia e poi divenuti amici, divisi dalle restrizioni sanitarie del Coronavirus ma accomunati dall’idea di un futuro prossimo positivo da costruire insieme.Il progetto di Ester Gatta, della durata di 10 minuti, si compone di immagini tra shooting di documentazione, prima e durante l’emergenza, e di repertorio, girate a New York, Madrid, Haifa, Milano, Roma e Napoli. Prima di essere distribuito in festival internazionali, grazie all’accordo con la London Movie Ltd, sarà disponibile in anteprima via web sul canale Vimeo al link vimeo.com/bepositiveproject/ film fino a domenica 3 maggio.