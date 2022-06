Positivo al Covid pretende di mangiare pizza al pronto soccorso: redarguito, prende per il collo l’infermiere

Positivo al Covid, pretendeva di mangiare una pizza nei locali del pronto soccorso dell’ospedale Vecchio Pellegrini di Napoli. All’intervento dell’infermiere, che ha spiegato al paziente che non poteva consumare il pasto nel luogo in cui si trovava, ha risposto insultandolo e prendendolo per il collo. E’ quanto ricostruito dai Carabinieri della pattuglia mobile di zona Napoli Centro, che sono intervenuti nel pronto soccorso dell’ospedale pochi minuti prima di mezzanotte a seguito della segnalazione dell’aggressione. Sono in corso indagini dei Carabinieri.