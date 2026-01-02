Poste aggiorna condizioni uso Spid: a pagamento dal primo gennaio 2026

Roma, 2 gen. (askanews) – Poste aggiorna le condizioni di utilizzo del proprio servizio Spid. Da ieri, primo gennaio, la funzionalità di accesso ai servizi che espongono il logo Spid “prevede il pagamento di un corrispettivo annuale per i clienti che hanno l’identità digitale attiva da più di un anno. Il servizio – si legge sul sito di Poste – rimane gratuito per: minorenni, cittadini con almeno 75 anni di età, residenti all’estero. titolari di Spid a uso professionale”.
Il servizio prevede il pagamento di un corrispettivo annuale di 6 euro, Iva inclusa, a partire dalla scadenza del primo anno dall’attivazione dell’identità digitale, fatta salva la facoltà di recesso senza oneri.
Poste sul proprio sito informa che “per conoscere la data prevista per il pagamento del corrispettivo”, occorre accedere alla propria “area personale su posteid.poste.it o all’App PosteID”.
In ogni caso Poste avviserà “a partire da 30 giorni prima della scadenza”. Gli utenti riceveranno “una comunicazione all’indirizzo e-mail di contatto associata all’identità digitale con tutte le informazioni sulle modalità e le tempistiche per rinnovare la funzionalità di accesso ai servizi Spid”.
