Poste, Azzone (Cariplo): interesse a investimento fino a 50 mln

Roma, 29 ott. (askanews) – Su Poste Italiane “non c’è stato nessun contatto con il Mef, c’è un interesse di varie fondazioni, tra cui Cariplo a un possibile investimento in Poste, infrastruttura cruciale del Paese, rilevante e coerente con la nostra missione. Ma finché non ci sono i dettagli sull’offerta c’è solo un interesse di massima”. Così il presidente di Cariplo, Giovanni Azzone, e presidente di acri, rispondendo ad una domanda sul tema durante la conferenza stampa di presentazione dell’indagine realizzata con Ipsos su italiani e risparmio.

“Noi come fondazione Cariplo abbiamo dato la disponibilità a un investimento potenziale fino a 50 milioni di euro, ma da verificare in base alle condizioni”, ha ribadito. “Noi siamo interessati in generale a iniziative che hanno ricadute positive per il Paese e c’è un interesse generale. Nel momento in cui le condizioni saranno chiare verificheremo” se concretizzarlo.