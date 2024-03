Poste, Del Fante: nostro piano solido e credibile

Roma, 20 mar. (askanews) – “Il nostro piano è solido e credibile, i risultati a oggi confermano che stiamo andando nella giusta direzione. Non fare mai promesse che non possiamo mantenere, questo è il nostro motto”. Lo ha detto l’amministratore delegato di Poste Italiane, Matteo Del Fante, al termine del suo intervento introduttivo nell’incontro con gli analisti durante la presentazione del piano strategico 2024-2028.

“Noi – ha detto Del Fante – siamo la più grande piattaforma fisica che c’è nel Paese e siamo un pilastro strategico per l’Italia. Facciamo leva sui nostri risultati di sovraperformance negli ultimi due piani strategici. Stiamo spianando la strada per il prossimo passo del nostro viaggio. Il nuovo servizio commerciale ci permetterà di massimizzare il valore della nostra piattaforma e la trasformazione del business della logistica ci garantirà la sostenibilità a lungo termine. Noi siamo incentrati sulla volontà di fornire una strategia sostenibile come azienda incentrata sulla tecnologia e guidata dai dati”.

Quanto all’aspetto reddituale l’ad ha aggiunto: “Sappiamo bene che la remunerazione degli azionisti è la pietra angolare del nostro successo in materia d’investimenti. Noi vogliamo passare a un tasso di distribuzione (payout ratio) di almeno il 65% e questo porterà a una distribuzione di oltre 6,5 miliardi consentendoci di sovraperformare”.