Poste: Del Fante, ‘solide basi per crescita futura, pacchi pilastro strategico’

Milano, 17 feb. (Adnkronos) – “Poste Italiane ha riportato risultati solidi nel quarto trimestre, con tutti i segmenti che hanno contribuito alla progressione della redditività operativa, gettando solide basi per la crescita futura di tutte le nostre attività. I volumi dei pacchi pari ad oltre 210 milioni, sono più che raddoppiati dal 2016 e, per la prima volta, l’aumento dei ricavi da pacchi ha più che compensato il calo dei ricavi da corrispondenza, confermando i pacchi come pilastro strategico per la sostenibilità dell’attività logistica in futuro”. E’ quanto sottolinea Matteo Del Fante, amministratore delegato e dg di Poste Italiane, commentando i risultati dell’esercizio.