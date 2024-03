Poste Italiane, Del Fante: risultati da record nel 2023

“Figli della strategia su pacchi, servizi e pagamenti, con la crescita di Postepay”

Roma, 29 feb. (askanews) – “Sono risultati figli di un percorso che è iniziato nel 2017/2018 e, fondamentalmente, sono figli della visione strategica di posizionare la nostra azienda nei servizi di cui i nostri clienti, cioé gli italiani, hanno bisogno. Quindi, ce lo siamo detti in questi anni più volte: il nostro focus, la nostra attenzione sui pacchi che, chiaramente, non erano un’attività principale 5 o 6 anni fa e nel 2023 sono cresciuti in maniera significativa e la nostra attenzione, la nostra leadership nel mondo dei pagamenti e quindi aver capito, nel 2017, che ci sarebbe stata una transizione progressiva ai pagamenti digitali e con le carte e quindi la crescita esplosiva direi di Postepay che abbiamo consuntivato in consiglio amministrazione nell’approvare i risultati del 2023”.Così l’Ad di Poste Italiane, Matteo Del Fante commentando i risultati 2023 dell’azienda.