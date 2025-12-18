Poste Italiane, francobollo celebra 2500 anni fondazione Napoli

Il recapito nella Napoli millenaria tra le luci di Natale
Roma, 18 dic. (askanews) – Poste Italiane celebra con uno speciale francobollo, che raffigura il golfo di Napoli e il Vesuvio, i 2500 anni della fondazione della città partenopea. Ad accompagnare il TG Poste tra le bellezze del capoluogo campano, dal Real Teatro San Carlo al Palazzo Reale fino alla Galleria Umberto I, il portalettere Fulvio, una vera e propria guida tra le luci della città pronta per il Natale. Nel video il servizio del TG Poste