Poste Italiane: nuove assunzioni di Portalettere

Titolo di studio: Diploma. Presentazione Candidatura entro il 04 settembre 2023

Continuano le assunzioni da parte di Poste Italiane per la ricerca di nuovo personale riguardante sempre Portalettere, una figura molto importante che ha il compito di recapitare la corrispondenza (incluso pacchi, telegrammi e raccomandate), di smistare la posta in arrivo dell’area di sua competenza, sia ai privati cittadini che alle imprese, catalogandola e ordinandola secondo il proprio percorso di consegna etc. I nuovi portalettere, in possesso di diploma di scuola media superiore, saranno assunti con contratto a tempo determinato in relazione alle specifiche esigenze aziendali, sia in termini numerici che di durata, e saranno inseriti presso diversi uffici postali presenti in Italia. I candidati potranno indicare una sola area territoriale di preferenza ed essere coinvolti nel processo di selezione in relazione alle specifiche esigenze aziendali. Solo i candidati che saranno individuati per i correnti fabbisogni riceveranno una mail, all’indirizzo di posta elettronica indicato in fase di adesione al presente annuncio, da parte di “no-reply@test-toolkit.nt“, per la somministrazione del test di selezione (ragionamento logico) che conterrà l’indirizzo internet a cui collegarsi per effettuare il test e tutte le spiegazioni necessarie per il suo svolgimento. L’Ente consiglia di verificare anche nella cartella spam. Coloro che supereranno la prima fase di selezione (test attitudinale), potranno essere contattati da Poste Italiane per il completamento del processo di selezione, che prevede anche un colloquio. E’ necessario presentare idonea documentazione, che attesta il titolo di studio nel momento della prima convocazione presso la sede di Poste Italiane.

La domanda per la partecipazione alla selezione di Portalettere deve essere presentata entro il 4 settembre 2023.

