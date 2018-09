Poste Italiane: nuove assunzioni di portalettere (Candidatura rivolta a diplomati e laureati da inviare entro l’11 settembre 2018)

L’estate è finita e Poste Italiane torna a cercare Portalettere per i suoi uffici postali. L’azienda ci ha abituati a recruiting dilazionati durante l’anno, man mano che ci siano esigenze di questa figura fondamentale. Per queste nuove assunzioni è possibile inviare la candidatura entro l’11 settembre. La figura ed i requisiti richiesti sono più o meno simili a quelli ricercati negli annunci precedenti. L’azienda assume, per gli ultimi mesi del 2018, giovani in possesso di diploma, o di laurea (anche triennale), con contratto a Tempo Determinato a decorrere da ottobre 2018. Ai candidati non sono richieste specifiche conoscenze professionali…

