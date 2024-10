Poste Italiane, stop alla vendita della seconda tranche quote

Posticipata la vendita della seconda tranche del capitale di Poste Italiane, inizialmente prevista per il 21 ottobre. L’offerta pubblica di vendita, che riguarda una quota pari al 14 per cento, sarà avviata in una fase successiva. Nei giorni scorsi, il titolo del gruppo guidato dall’amministratore delegato Matteo Del Fante raggiunge un massimo storico a Piazza Affari, toccando i 13 euro per azione e una capitalizzazione di 17 miliardi di euro.

Il presidente del consiglio dei ministri, Giorgia Meloni, spiega le ragioni del rinvio in Parlamento, chiarendo che “Blackrock non c’entra assolutamente nulla”. Meloni ha sottolineato che si tratta della cessione di una quota di minoranza, rivolta principalmente ai piccoli risparmiatori italiani e ai dipendenti di Poste. “Il gruppo deve rimanere nelle mani degli italiani, ed è in questa direzione che il Governo sta lavorando”, aggiunge. L’offerta pubblica di vendita è ora prevista per novembre.