Poste Italiane, in vendita a Napoli il francobollo per i 500 anni dalla nascita di Tintoretto

Poste Italiane comunica che oggi viene emesso dal ministero dello Sviluppo Economico un francobollo ordinario appartenente alla serie tematica “Il patrimonio artistico e culturale italiano” dedicato a Jacopo Robusti, detto il Tintoretto, nel quinto centenario della nascita, relativo al valore della tariffa B pari a 1,10 euro. Con tiratura di 600mila esemplari, il francobollo è stampato dall’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, con bozzetto a cura del Centro Filatelico della Direzione Officina Carte Valori e Produzioni Tradizionali dell’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. La vignetta riproduce un particolare del dipinto “Crocifissione”, conservato nella Scuola Grande di San Rocco in Venezia. L’annullo primo giorno di emissione è disponibile presso lo Spazio Filatelia di Venezia. Il francobollo ed i prodotti filatelici correlati, cartoline, tessere e bollettini illustrativi, possono essere acquistati presso gli Uffici Postali con sportello filatelico, gli “Spazio Filatelia” di Firenze, Genova, Milano, Napoli, Roma, Roma 1, Torino, Trieste, Venezia, Verona e sul sito poste.it. Per l’occasione è stato realizzato anche un folder in formato A4 a tre ante contenente il francobollo, una cartolina annullata ed affrancata, una busta primo giorno di emissione e un bollettino illustrativo, al costo di 15 euro.

Poste Italiane comunica inoltre che sempre a partire da oggi vengono emessi dal ministero dello Sviluppo Economico sei francobolli ordinari racchiusi in un foglio, appartenenti alla serie tematica “Il senso civico” dedicati al Comando dei Carabinieri per la Tutela del Patrimonio Culturale, nel 50mo anniversario dell’istituzione (emissione congiunta con la Città del Vaticano e il Sovrano Ordine Militare di Malta Smom), relativi al valore della tariffa B pari a 1,10 € ciascuno. La tiratura è di 300 mila esemplari di fogli, pari a 1.800.000 francobolli. I francobolli sono stampati dall’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato con bozzetti a cura di Maria Carmela Perrini. I sei francobolli sono disposti su due file e inseriti in un foglio fustellato; a sinistra, è riprodotta l’opera del Caravaggio “La Natività con i Santi Lorenzo e Francesco d’Assisi”, trafugata, e ancora non ritrovata, dall’Oratorio della Compagnia di San Lorenzo di Palermo. Cinque dei sei francobolli riproducono altrettante opere recuperate dai Carabinieri per la Tutela del Patrimonio Culturale in 50 anni di attività. In particolare, da sinistra a destra partendo dall’alto: “Ritratto di gentildonna”, detto “La muta”, di Raffaello Sanzio, conservato nella Galleria Nazionale delle Marche – Palazzo Ducale di Urbino; “Foglio di Salterio”, conservato nell’Archivio Provinciale Ara Coeli in Roma; “Il giardiniere”, conosciuto anche come “Ritratto di giovane contadino”, di Vincent van Gogh, conservato nella Galleria Nazionale d’Arte Moderna e Contemporanea di Roma; “Volto d’avorio”, arte romana del I secolo d.C., conservato nel Museo Nazionale Romano – Palazzo Massimo in Roma; Sacra Famiglia con una Santa” di Andrea Mantegna, conservato nel Museo di Castelvecchio di Verona. Il sesto francobollo raffigura il Palazzetto Raguzzini, sede storica, a Roma, del Comando Carabinieri per la Tutela del Patrimonio Culturale. L’annullo primo giorno di emissione è disponibile presso lo Spazio Filatelia Roma in piazza San Silvestro. I francobolli ed i prodotti filatelici correlati, cartoline, tessere e bollettini illustrativi, possono essere acquistati presso gli uffici postali con sportello filatelico, gli “Spazio Filatelia” di Firenze, Genova, Milano, Napoli, Roma, Roma 1, Torino, Trieste, Venezia, Verona e sul sito poste.it. E’ stato realizzato anche un folder in formato A3 verticale a due ante contenente i tre fogli dello Stato Italiano, della Città del Vaticano e S.M.O.M. ed una cartolina dell’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, al costo di 30 euro.