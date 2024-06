Poste, Mimit emette francobollo dedicato a Guido Rossa

Milano, 1 giu. (askanews) – Poste Italiane comunica che oggi, primo giugno 2024, viene emesso dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy un francobollo ordinario appartenente alla serie tematica ‘”il Senso civico” contro ogni forma di terrorismo: Guido Rossa’. Il francobollo è relativo al valore della tariffa B pari a 1,25 euro. La tiratura è di duecentomilaventicinque esemplari, con foglio da quarantacinque esemplari. Il francobollo, riporta un comunicato, è stampato dall’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, in rotocalcografia, su carta bianca, patinata neutra, autoadesiva, non fluorescente.

Il bozzetto è a cura di Matias Hermo. La vignetta raffigura un ritratto di Guido Rossa, operaio e sindacalista, costante nell’impegno a difesa delle istituzioni democratiche e dei più alti ideali di libertà. Collaborò con la giustizia nella lotta al terrorismo, pagando con la sua stessa vita.

Completano il francobollo, le legende “CONTRO OGNI FORMA DI TERRORISMO”, “GUIDO ROSSA” e le date “1934-1979”, la scritta “ITALIA” e l’indicazione tariffaria “B”.

L’annullo primo giorno di emissione sarà disponibile presso lo sportello filatelico dell’ufficio postale di Genova 26. Il francobollo e i prodotti filatelici correlati, cartoline, tessere e bollettini illustrativi saranno disponibili presso gli Uffici Postali con sportello filatelico, gli “Spazio Filatelia” di Firenze, Genova, Milano, Napoli, Roma, Roma 1, Torino, Trieste, Venezia, Verona e sul sito filatelia.poste.it.