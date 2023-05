Postepay, le caratteristiche e dove poterla utilizzare

Il nostro mondo attuale è dominato dalla tecnologia. Siamo costantemente circondati da dispositivi che possono connettersi tra loro, consentendoci di rimanere in contatto anche a distanze di chilometri. Questa fase rivoluzionaria ha avuto un impatto significativo in molti settori, inclusa la sfera finanziaria. Non è più raro trovare numerose aziende che offrono soluzioni convenienti agli utenti, come le carte prepagate per depositare i propri risparmi. Tra queste, spicca la Postepay come la preferita dagli italiani.

Probabilmente l’avrete vista in giro, dato che è molto diffusa e risulta essere perfetta per qualsiasi cosa si voglia fare, che sia pagare la spesa oppure un prodotto negli shop-online. Addirittura gli utenti decidono di effettuare prelievi e depositi nei casino con postepay, questo perché riesce a garantire elevati standard di sicurezza, ma quali sono le sue caratteristiche? Scopriamole!

Facile da utilizzare e sicura

Una delle caratteristiche principali della Postepay, la carta prepagata delle Poste Italiane, è la sua facilità di utilizzo. Infatti sempre più persone la scelgono proprio per questo motivo: non c’è bisogno di chissà cosa per aprirla, così come per pagare, tutto avviene in maniera rapida e veloce. Inoltre fa parte del circuito VISA, quindi risulta perfetta per i pagamenti online e nei negozi con POS, facilitando di molto le transazioni.

Inoltre, la dicitura “prepagata” fa sì che chiunque la utilizzi possa spendere solamente la cifra presente sulla carta, non di più, il che risulta comodo e sicuro quando bisogna compare in rete, evitando di fare casini e ricevere problemi.

Nel negozio, l’utilizzo della Postepay non differisce da altre carte presenti sul mercato: la si inserisce nel POS, si digita il PIN e il gioco è fatto. Se il POS supporta la tecnologia contactless, il processo diventa ancora più semplice, poiché basta avvicinare la carta per effettuare il pagamento senza dover inserire il PIN, per importi inferiori a 25/30 euro.

Online, invece, quando si decide di effettuare un pagamento, sia che si tratti di un casinò online, di un e-commerce o di una piattaforma con abbonamento, basta semplicemente selezionare il circuito VISA e inserire il numero di carta per avviare la transazione. Una volta inserito il codice di sicurezza, l’operazione sarà completata.

La variante Evolution e i suoi utilizzi

È possibile scegliere tra due tipologie di Postepay: la standard e la Evolution. Le differenze principali sono che la Evolution presenta un IBAN, consentendo la ricezione di bonifici da datori di lavoro o terzi, ed è affiliata al circuito Mastercard. Esiste un’app dedicata a questa versione, che permette di tenere sotto controllo il saldo, effettuare pagamenti di qualsiasi tipo, dalle utenze alle tasse fino ad arrivare alle ricariche telefoniche.

È uno strumento molto utile che trova moltissime applicazioni. Come già accennato prima è molto utilizzata all’interno dei casinò online, poiché risulta istantanea e sicura grazie alla crittografia dei dati che rende il movimento illeggibile a presunti hacker. Sempre più utenti, oramai, scelgono piattaforme di gioco con all’interno questa opzione, ma lo stesso discorso vale anche per gli e-commerce e qualsiasi sito che consente di effettuare transazioni online.