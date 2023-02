Morto Michele Vita, ex amministratore unico di Acquedotto Lucano

È morto dopo una malattia, Michele Vita, ex amministratore unico di Acquedotto Lucano e segretario generale dell’Autorità di Bacino, originario di Satriano di Lucania (Potenza). Cordoglio è stato espresso dal mondo istituzionale e politico. I funerali, si tengono oggi, 22 febbraio, alle 11 nella Chiesa dei SS Pietro e Paolo a Potenza.L’amministratore unico, i dirigenti e il personale di Acquedotto Lucano lo ricordano in una nota: “Michele Vita ha lasciato un segno indelebile in quanti hanno potuto conoscerlo e condividere con lui anni di lavoro proficuo. Ne abbiamo apprezzato le capacità, la competenza e la dedizione che, insieme alla forte componente umana, gli hanno consentito di guidare con passione Acquedotto Lucano. Sono ascrivibili a lui visione e progetti per creare prospettive future positive per l’intera comunità lucana, per la quale resta un punto di riferimento e impronta indelebile. I sensi delle più sentite condoglianze giungano alla moglie e a tutti i cari. Grazie di tutto, ingegnere”.