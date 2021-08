Potenziamento dei Centri per l’Impiego, tempo fino al 4 settembre per presentare domanda

C’è tempo fino alle ore 23:59:59 del 4 Settembre 2021 per partecipare al concorso indetto dalla Regione Campania per il potenziamento dei Centri per l’Impiego, relativamente ai profili C “Istruttore sistemi informativi e tecnologie” e D “Funzionario sistemi informativi e tecnologie”.

È possibile presentare domanda di partecipazione esclusivamente per via telematica accedendo al seguente link:

Scarica i bandi

BANDO C “Istruttore sistemi informativi e tecnologie”

BANDO D “Funzionario sistemi informativi e tecnologie”