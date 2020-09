Povera Italia! Povero meridione! I migliori se ne vanno. Gli stranieri gli aprono le porte e qui rimangono i mediocri

Ci lamentiamo continuamente anziché studiare e rimboccarci le maniche. Come Anna Grassellino, che, a 39 anni, con tre figli, gestisce a Chicago un laboratorio di fisica quantistica con 200 ricercatori e un capitale di 115 milioni di dollari. Ma non è la sola eccellenza della mia città a farsi onore all’estero. Gli altri si accontentano dei tramonti, che a Marsala sono suggestivi e si illudono di vivere in un paradiso terrestre. Sperano nell’improbabile arrivo di chi sappia valorizzare la nostra indolenza. L’Italia non può trattenere i cervelli in fuga perché siamo noi a non sapere apprezzare i migliori.

Non è facile vivere in un clima politico simile. Aggiungeteci, poi, la nostra ignoranza e capirete dove siamo diretti

La mascherina è solo una precauzione, come la maglia di lana, il preservativo, la pillola, che nel mondo usano sia quelli di destra che di sinistra. Per noi, invece, è un’occasione di dissidio e un modo per sfogare il rancore nei confronti di chi non la pensa allo stesso modo. Se il governo la consiglia, l’opposizione la contesta. Ci sono negazionisti, no vax e anche idioti. Litighiamo su tutto per accrescere i problemi, anziché cercare di risolverli assieme. Se non c’è da guadagnarci qualcosa, chi non è d’accordo rema contro. Ci sonno sindaci che la consigliano e altri che minacciano chi le porta.

A Magenta c’è un pub – ma non sarà il solo – che seleziona accuratamente la clientela con una chiara avvertenza

I vigliacchi che temono il contagio del Covid e portano la mascherina, girino alla larga. Questo è un posto da uomini. Seguono punti esclamativi con cui gli ignoranti credono di dare maggiore vigore al loro proclama. Chi frequenta il pub crede di essere un eroe. Invece sono poveri idioti che possono ammalarsi e .portare il contagio a casa col rischio di uccidere congiunti con patologie che ne indeboliscono le difese immunitarie. Ecco l’Italia di cui oggi essere orgogliosi. i traditori che remano contro sono sempre esistiti. Ma un tempo lo facevano di nascosto perché se ne vergognavano.

Il buon gusto non c’entra con la libertà di pensiero. il dileggio della fede altrui non provoca riflessione, ma violenza