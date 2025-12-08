Povertà, a Torre del Greco 100 mila euro per le famiglie in disagio economico

A Torre del Greco stanziati 100.000 euro a favore delle famiglie in forte disagio economico del territorio. E’ il risultato dell’iniziativa promossa dal consigliere Mirko Gallo del Movimento 5 Stelle, delegato, dal sindaco Luigi Mennella, allo studio delle misure di contrasto alla povertà, “in uno al lavoro dei vertici territoriale e provinciale” e dell’assessore Laura Vitiello. “Il “contributo di cittadinanza” è una misura identitaria e prioritaria del M5S, portata avanti grazie anche all’intervento di Luigi Gallo, già deputato, e dall’onorevole Carmela Auriemma che si sono concertati con il sindaco per sostenere economicamente i cittadini esclusi da ogni forma di sostegno economico”, è scritto in un comunicato. D’altra parte “le linee programmatiche della coalizione di maggioranza chiariscono la posizione di questa amministrazione: il Comune si farà garante di tutte le iniziative volte ad aiutare quei soggetti in difficoltà economiche, specie dopo la scellerata scelta del Governo di eliminare il reddito di cittadinanza” “Sono tante le famiglie che beneficiavano del reddito di cittadinanza – riferisce il consigliere Gallo – e, ad oggi, partiti nazionali che rappresentano l’attuale governo, come Fratelli di Italia e Forza Italia, hanno ritenuto di lasciare indietro in una società che prevede aumenti sulla spesa giornaliera in tutti gli ambiti, tranne su quello ponderato sul sostegno al disagio economico. Questo è un primo intervento verso i cittadini che sono al di sotto della soglia di povertà, che permetterà anche di avere un quadro più nitido delle difficoltà vissute dal nostro territorio”.

“E’ stata appena approvata in Giunta – dichiara l’assessore Laura Vitiello – la misura che prevede di destinare 240 euro per ciascun cittadino o nucleo familiare con un reddito pari o inferiore a 10.140 euro. Tutto ciò anche a seguito di interlocuzioni continue che sia la sottoscritta sia il Consigliere Gallo hanno avuto con il Settore delle politiche sociali ed il settore dei servizi finanziari sin dai primissimi momenti dell’approvazione della delibera avente ad oggetto lo stanziamento in bilancio, avvenuto in Consiglio Comunale nel Maggio 2025.” Gallo ha iniziato sin da subito il confronto, al fine di riportare gli studi fatti sulle necessità del territorio, con il settore delle politiche, ma pur essendo costituito da validi dipendenti, si è scontrato con delle criticità e con la gestione di diversi livelli di priorità ancora presenti, che non hanno permesso di prendere in carico la misura in tempi più congrui. “Grazie al nostro impegno la politica locale ritorna ad occuparsi di chi resta intrappolato nella povertà e non ha diritto di cittadinanza; in Campania sono 550mila le persone in stato di povertà ed oggi le nuove coalizioni progressiste hanno l’obbligo morale di migliorare le condizioni di vita di questi cittadini nell’ottica di una società inclusiva che non lascia indietro nessuno. In questo mese di supporto al Presidente della Regione Campania Roberto Fico abbiamo incontrato su Napoli e provincia tantissimi cittadini in difficoltà economica. Ora la quarta città della Campania, Torre del Greco, deve fare la sua parte rendendo strutturale questa misura ed aumentandone le risorse” conclude Gallo.