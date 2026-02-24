Pozioni, esperimenti e bacchette: a Città della Scienza il weekend dei maghi-scienziati

Sabato 28 febbraio e domenica 1° marzo: un’avventura per tutta la famiglia dove la fantasia incontra la realtà.

Sabato 28 febbraio e domenica 1° marzo, Città della Scienza si trasforma in un regno incantato per il weekend “La scienza delle pozioni” (…Ma dove vivono i cartoni?), un appuntamento tra ampolle fumanti e formule misteriose dedicato a piccoli e grandi esploratori pronti a trasformarsi in veri maghi-scienziati.

La scienza diventa meraviglia. In una cornice dove il confine tra realtà e fantasia si assottiglia, i visitatori saranno guidati da maghi professionisti in un percorso speciale. Si potranno osservare fenomeni che sembrano usciti da un libro di incantesimi, ma che hanno spiegazioni scientifiche capaci di sorprendere anche i più scettici.

Tra reazioni spettacolari, pozioni colorate e trasformazioni inattese, i bambini – e non solo – scopriranno che la realtà può superare qualsiasi trucco di prestigio. Ogni “incantesimo” svelato diventerà un’occasione per comprendere un principio scientifico, alimentando curiosità e immaginazione.

A ogni bambino sarà consegnata una bacchetta magica e, al termine della visita, il diploma ufficiale di mago-scienziato: un riconoscimento simbolico per continuare a sperimentare, osservare e porsi domande anche a casa.

Oltre agli eventi del weekend, sarà possibile esplorare il museo Corporea e la mostra “Insetti & Co.”, oltre ad assistere agli spettacoli del Planetario, per un’offerta che intreccia apprendimento e intrattenimento.