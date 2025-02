Pozzuoli: “Arte, cultura e tecnica”, mostra interdisciplinare di Pontinpietra

La mostra “Arte, cultura e tecnica – Pontinpietra esposizione temporanea” inizia domani, venerdì 28 febbraio, a partire dalle ore 17.00, e andrà avanti fino a domenica 2 marzo, a Pozzuoli (NA), in via Serapide 11, nella nuova sede di Pontinpietra Academy e Service, da anni impegnata nella valorizzazione del patrimonio locale attraverso la promozione dell’interdisciplinarietà tra l’ingegneria, la rigenerazione urbana e le scienze che si occupano delle comunità e dei loro processi di evoluzione socioculturale.

L’esposizione, che unisce arte grafica, tecniche artigiane, ingegneria, architettura e ricerche scientifiche condotte dalla stessa Accademy, è allestita in un luogo che affaccia sul Tempio di Serapide ed è curata da Danila Della Monica, Imma Paciolla, Ivan Negri, membri attivi della Pontinpietra. La mostra racconterà, non solo, chi è Pontinpietra e cosa ha realizzato durante gli ultimi anni caratterizzati da grande impegno associativo e scientifico, di significativo impatto sociale, ma anche, una visione comune per i prossimi anni, improntata all’innovazione tecnica e all’inclusione giovanile, partendo dal principio ispiratore che la formazione debba andare oltre sé stessa e diventare veicolo di miglioramento sociale e strumento di attivazione di comunità.

«Noi di Pontinpietra abbiamo iniziato in modo singolo dal 2005 – spiega la fondatrice e ideatrice Gianfranca Mastroianni – poi, attraverso i corsi pratici delle tecniche costruttive tradizionali, abbiamo portato l’accademia fuori dalle aule e imparato dagli artigiani e dalle maestranze locali, in un rapporto duale di scambio di conoscenze pratico-tecniche, che lo spazio diventa luogo di apprendimento. Negli anni, attraverso la ricerca scientifica e la collaborazione con le Università e gli Enti del territorio, abbiamo percepito quale sia il bisogno sociale e che vivere oggi è ancora di più fare scuola».

Alle ore 12.00 di domenica 2 marzo verrà allestito un brunch di benvenuto, un momento ideato per favorire il networking tra cittadini, amministratori locali, professionisti e stakeholder del territorio, perché Pontinpientra crede fermamente nella commistione delle conoscenze e delle competenze.