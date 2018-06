Pozzuoli, bonificata la scogliera tra la darsena del Valione e il Rione Terra

Le scogliere che delimitano lo specchio d’acqua tra la darsena del ‘Valione’ ed il Rione Terra sono state bonificate con un intervento massiccio di volontari e di personale del comune di Pozzuoli (Napoli). L’azione, che segue di dieci giorni la pulizia dei fondali della darsena, è stata promossa dall’assessorato all’Ambiente del comune flegreo in collaborazione con le associazioni “San Procolo”, “Darsena”, “Nettuno” e “Diportisti puteolani”. I volontari hanno rimosso bottiglie di plastica, cartacce e rifiuti vari dagli scogli ed estirpato erbacce e rovi lungo l’intero perimetro che circonda lo specchio d’acqua. I dipendenti comunali e gli operai della De Vizia, l’azienda che cura la raccolta differenziata in città, hanno poi provveduto allo smaltimento del materiale prelevato. “È stato un intervento straordinario di bonifica della darsena, un angolo bellissimo della nostra città, sia dal punto di vista naturalistico che da quello paesaggistico – ha dichiarato il vicesindaco e assessore all’Ambiente, Fiorella Zabatta -. Un luogo da preservare, come tanti altri presenti sul nostro territorio, e per il quale ci auguriamo ci sia più attenzione da parte dei fruitori e dei cittadini. Ringrazio i volontari delle associazioni e quanti sono intervenuti per migliorare l’aspetto del sito”.