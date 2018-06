Pozzuoli, da domani litoranea chiusa al traffico per lavori

Da domani mattina e per 12 giorni verra’ chiusa al traffico la litoranea Pozzuoli – Arco Felice per lavori di manutenzione alla sede stradale. Il segmento di strada interessato è quello di via Annecchino tra piazza Aldo Moro e il passaggio a livello della Ferrovia Cumana, nei pressi dell’ingresso allo stabilimento Prysmian, ex Pirelli. In programma la realizzazione della pavimentazione della sede stradale e della messa in quota dei chiusini. Il divieto di sosta e di transito veicolare in entrambi i sensi di marcia, con deroga solo per i mezzi di emergenza e dei residenti, sarà in vigore da domattina alle ore 8 e resterà in vigore fino al completamento dei lavori previsto per il 30 giugno. Nei soli giorni feriali (lunedi’-giovedi’), dalle ore 22 alle ore 6 potranno transitare in via Annecchino i mezzi pesanti diretti allo stabilimento Prysmian di Arco Felice. Per il periodo di chiusura della strada, i veicoli di massa superiore a 3,5 tonnellate diretti al centro storico, potranno invece utilizzare via Pergolesi e il cavalcavia Sacchini in deroga all’ordinanza che ne vieta il transito.