Pozzuoli, dopo 30 anni arriva la stabilizzazione per 194 lavoratori socialmente utili

La stabilizzazione di 194 Lsu (Lavoratori socialmente utili) è stata deliberata dall’amministrazione comunale di Pozzuoli, a conclusione di un vertice in videoconferenza con i rappresentanti provinciali di Cgil, Cisl e Uil e una delegazione di Lsu. Lo ha reso noto il sindaco, Vincenzo Figliolia: “Abbiamo manifestato l’interesse a procedere all’assunzione incentivata a tempo indeterminato dei lavoratori socialmente utili che da circa trent’anni aspettano di vedersi riconosciuto il loro diritto alla stabilizzazione. Ci siamo arrivati dopo un confronto serrato e costruttivo con i rappresentanti sindacali e i lavoratori”. L’atto è stato inviato al Dipartimento della Funzione Pubblica e al Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali per poter accedere alla ripartizione del contributo statale per l’assunzione dei lavoratori in deroga al fabbisogno del personale e ai vincoli assunzionali e di bilancio, come da legge finanziaria 2020. Il comune con la stabilizzazione accederà alle incentivazioni previste dalla legge su “spesa del personale”.