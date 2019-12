A Pozzuoli l’evoluzione del drink: cocktail ispirati alle opere d’arte

E.V.O.Lution è la proposta del bar manager Fabrizio Masecchia, del Block Boutique Bar di Pozzuoli (ubicato in via Matteotti 72), per i brindisi delle ormai imminenti feste.

L’arte è il tema che anima l’intera drink list del locale, in quanto i cocktail in essa elencati sono legati alle opere di Luigi Tirino, artista dei metalli molto conosciuto nel napoletano, le cui creazioni sono anche esposte nel bar.

Masecchia ha scelto ingredienti di alta qualità ed inconsueti per questo cocktail, come l’olio extravergine di oliva all’alloro, creando un mix bilanciato. E poi vermouth dry mediterraneo, gin, olive nere al mezcal.

Il Block è un bar d’autore, un boutique bar, che si caratterizza per la sua unicità: nello stile, nel servizio, nell’offerta di craft cocktails, spesso rivisitazioni di grandi classici. Gli infusi, gli shrubs, i sodati, gli sciroppi usati nei cocktail in carta sono tutti homemade e privi di coloranti alimentari. Il locale inoltre è “zero waste”, ovvero non produce rifiuti in quanto questi vengono utilizzati come “materie seconde”; ad esempio, ponendo particolare attenzione alle temperature di decadimento del prodotto, la frutta viene essiccata e ne viene utilizzato quindi prima il succo e poi le bucce così da annullare gli sprechi.

“Amiamo tutte le forme dell’arte, da quella ‘solida’ a quella ‘liquida’, perciò abbiamo deciso di abbinarle attraverso i nostri menù – spiegano i proprietari del Block (ovvero Fabrizio, Remo ed Alessandro) -. Diamo spazio a chi ha la nostra stessa passione, mettendo a disposizione di coloro che vogliono esporre le loro opere non solo gli ambienti del nostro bar, ma anche le pagine del nostro menù”. “Abbiamo deciso di designare E.V.O.Lution come cocktail per i brindisi delle prossime festività – continuano i tre giovani imprenditori – perché esso è stato ispirato da un’opera che rappresenta l’evoluzione, il cambiamento… E’ un nostro modo per augurare a tutti coloro che lo berranno una vita ricca di sviluppi positivi!”.