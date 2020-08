Pozzuoli e Mugnano: in 24 servivano nel bar come “volontari”, sanzionate due finte associazioni culturali

“Volontari” che servivano ai tavoli in una cena dell'”associazione culturale”. Lavoro nero mascherato per la Guardia di finanza, che ha effettuato controlli nella notte di San Lorenzo in aziende del settore della ristorazione e dell’intrattenimento. Scoperta così una falsa associazione culturale e 24 dipendenti senza contratto. In particolare, i finanzieri della Compagnia di Pozzuoli, nei pressi del porto, hanno riscontrato che all’interno dei locali di un’associazione culturale era consentito l’ingresso non solo agli iscritti, ma anche a clienti occasionali per la consumazione di bevande e alimenti; 5 i lavoratori in nero di quello che era in realtà un bar aperto al pubblico. Le Fiamme Gialle della Compagnia di Giugliano, nei pressi della Circumvallazione Esterna, in una attività commerciale di Mugnano di Napoli ne hanno poi trovati altri 19. Sanzionate le due aziende, sia sotto il profilo fiscale che previdenziale – contributivo, mentre a carico dei dipendenti non regolarmente assunti sono stati eseguiti accertamenti diretti a riscontrare eventuali fenomeni di indebita fruizione del reddito di cittadinanza; per 6 di loro e’ partita la segnalazione all’Inps per la decadenza del beneficio.