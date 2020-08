Pozzuoli, Ferragosto senza fuochi d’artificio. Festa annullata per l’emergenza Covid

E’ stata annullata l’edizione 2020 del Pennone a Mare-Palo di Sapone, evento in programma il 15 agosto sul Molo Caligoliano di Pozzuoli. La decisione dell’amministrazione comunale, d’accordo con la Pro Loco Pozzuoli, la Parrocchia Santa Maria delle Grazie e il Comitato dei Pescatori, in considerazione delle disposizioni anti Covid e per evitare che si vengano a creare assembramenti, è stata comunicata oggi tramite comunicato stampa. Annullato anche lo spettacolo dei fuochi d’artificio, previsto per la serata di Ferragosto. Il Pennone a Mare è una festa popolare legata alla devozione dei pescatori puteolani per la Madonna Assunta, a cui assistono ogni anno migliaia di persone da terra e da mare. Proprio lo scorso mese l’evento è stato iscritto nell’Ipic (Inventario del Patrimonio culturale Immateriale Campano). In attesa dell’edizione 2021 l’Amministrazione Comunale, la Pro Loco Pozzuoli, la Parrocchia Santa Maria delle Grazie e il Comitato dei Pescatori di Pozzuoli invitano la cittadinanza a regalare alla comunità ricordi riguardanti la manifestazione del Pennone a Mare-Palo di Sapone, attraverso fotografie accompagnate da brevi racconti o video.